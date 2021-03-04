«Ситуация стабильно тяжелая»: малый и средний бизнес снова на грани

Российскому бизнесу необходим новый пакет мер поддержки, иначе хрупкая тенденция к восстановлению, наметившаяся к началу этого года, может переломиться. Предприятия столкнулись с ростом тарифов и уже получают налоговые требования с напоминанием о финале отсрочек.

«Ситуация стабильно тяжелая», – охарактеризовал положение дел в малом и среднем бизнесе директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«По результатам нашего опроса, 80% компаний и ИП за прошлый год столкнулись с сокращением выручки, примерно такое же количество столкнулись с сокращением спроса, 10% думают закрыться, и 3% уже закрылись», – пояснил он, напомнив, что в 2020 году новый бизнес практически не создавался, и 300 тысяч малых и средних предприятий были вынуждены закрыться. «Спад экономики был зафиксирован, несмотря на то что у нас в России он поменьше, чем в европейских странах, 3,1%», – отметил Свириденко.

По его словам, сегодня бизнес нуждается в новых мерах поддержки, поскольку сейчас подходят к концу налоговые отсрочки, предоставленные в 2020 году. «Как раз на январь-февраль-март выпадает прекращение этих отсрочек и уже приходят налоговые требования предприятиям, которые не могут с ними справиться», – пояснил он.

Кроме того, во время пандемии вступили в силу давно анонсированные правительством меры, в частности, отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). «Здесь последствия были несколько смягчены тем, что патентная система налогообложения была специально для этого адаптирована, разрешили засчитывать страховые взносы, и это несколько смягчило удар по бизнесу. Но, тем не менее, во многих регионах стоимость самого патента выросла, и мы имеем большое количество жалоб по этому поводу», – уточнил Свириденко.

Эксперт также отметил, что третий негативный симптом – резкий рост тарифа – в полтора раза – на водоотведение для малого бизнеса. «А если твое предприятие относится к сфере общепита, или это парикмахерская, косметический салон, или определенное производственное предприятие, то с тебя взимается автоматически еще два тарифа, и плата увеличивается в три с половиной раза», – сообщил он.

Все эти новшества сильно ударили по бизнесу и «могут переломить ту хрупкую тенденцию к восстановлению, которая наметилась в начале года», подчеркнул Свириденко.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.03.21

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