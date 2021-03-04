«Жадность государства превалирует»: эксперты о госпомощи бизнесу в России

Российский бизнес после прошлогодних масштабных ограничений не стал чувствовать себя лучше: обстановка все еще остается тяжелой. В этой ситуации государство действует довольно странно, когда повышается процент для льготных кредитов, а ФНС напоминает об окончании налоговых отсрочек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, как считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, «вся проблема в том, что решение дает министерство экономики, а правит бал министерство финансов с совершенно другими задачами – фискальными».

«Жадность государства превалирует. Ну зачем этот процент? Лучше же не стало в этом году», – подчеркнул он.

В свою очередь, директор Института экономики роста, советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко обратил внимание, что в 2020 году предприятия полностью выбрали кредиты под 7% на пополнение оборотного капитала и инвестиционные цели. «Когда наступит период возврата, платить будет нечем», – предупредил он.

В качестве одной из основных мер поддержки бизнес нуждается в налоговой амнистии, подчеркнул Свириденко. «Амнистия для наиболее пострадавшего бизнеса, и лучше его учитывать не по ОКВЭДам, а по падению выручки. Мы столько раз выходили с этой темой, она не находит поддержки в правительстве», – отметил Свириденко.

Альтернативой могли бы стать налоговые каникулы на 2-3 года для определенных категорий предприятий, считает Калашников. «Отменить налоги для определенных предприятий. Это был бы мощнейший толчок для нашей экономики», – уверен он.

Налоговые льготы следует дать драйверам экономики, однако какие именно компании правительство назовет драйверами – зависит от интеллектуального уровня чиновников. «В прошлый раз они попытались в качестве драйвера сделать букмекерские конторы», – напомнил Калашников.

Налоговая амнистия для пострадавших предприятий «по минимальной планке» будет стоить бюджету 250 млрд рублей, по максимальной – 450 млрд, однако такая мера представляется абсолютно необходимой, поддержал депутата Свириденко. Не пострадали от кризиса, судя по проведенному опросу, лишь 8% предприятий, отметил он.

«Есть предприятия, которые не пострадали, а даже нарастили, – подтвердил Калашников. – Это все те, которые живут за счет бюджета».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.03.21

«Ситуация стабильно тяжелая»: малый и средний бизнес снова на грани. / «Есть проблемы»: Путин рассказал, сколько регионов России еще не приступили к вакцинации. / В Минздраве допустили рост детской смертности на фоне Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»