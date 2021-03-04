«Стабильность экономической политики» в России: курс рубля ожидает новое падение

Курс рубля по отношению к доллару будет снижаться, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. «Вопрос стоит не о том, будет ли доллар стоить дороже – обязательно будет. Речь о том, как быстро это будет происходить», – заявил он сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам парламентария, пока практика показывает, что курс доллара растет «определенными скачками». «Вопрос – висит ли на нас сейчас такой определенный навес, что завтра случится кризис? Я думаю, все-таки определенная регуляция со стороны Центробанка есть в виде валютных интервенций, поэтому я думаю, что где-то до сентября на уровне где-то плюс-минус два-пять рублей так и будет болтаться», – отметил Калашников.

Депутат не исключил, что осенью ситуация может серьезно измениться, причем вряд ли в лучшую сторону. «Поживем – увидим. Но в любом случае [не будет] ничего хорошего», – выразил он уверенность.

Директор Института экономики роста, советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко, в свою очередь, обратил внимание, что Россия переживает за последние годы уже третий кризис, связанный с курсом рубля.

«У нас уже третий кризис за последние 20 лет: это был 2008, 2014, 2020, – обратил внимание эксперт. – И каждый кризис у нас связан с курсом национальной валюты. Три последних кризиса имеют одинаковую природу: падает цена на ниши энергоносители, падает объем их экспорта, соответственно снижается поток валютных средств, которые поступают в нашу экономику и на которых мы можем совершать импортные поставки».

Как отметил Свириденко, такая ситуация ведет к тому, что население, которое также привыкло потреблять импортные товары, становится беднее, а экономика, критически зависимая от импортных поставок, становится ограниченной в потреблении продуктов развития.

«Все это сохраняется до тех пор, пока цены на сырье не вернутся на обратную траекторию. К сожалению, за последние 20 лет не сменился ключевой поход к экономической политике», – подчеркнул Свириденко.

По его оценке, курс валюты будет влиять на экономику РФ до тех пор, пока модель этой экономики не изменится. «Ресурсы, которые у нас появляются, мы должны не вкладывать в кубышку, мы должны отправлять их на проекта роста», – считает эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

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