Фиктивный учет более 160 тысяч гастарбайтеров: в Москве осужден организатор нелегального миграционного потока

В Москве 25-летний Александр Андреев приговорен за организацию незаконной миграции к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным надзорного ведомства, Андреев вместе с сообщниками в период с период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года в электронной форме передавал в полицию заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для осуществления их миграционного учета. Принимающей стороной выступали коммерческие организации, а местом пребывания иностранцев указывалось помещение, расположенное на проспекте 40 лет Октября. В результате на фиктивный учет было поставлено более 160 тысяч иностранных граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ организованной группой»), ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ»).

Отмечается, что Андреев пошел на досудебное соглашение. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.03.21

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