Полиамория, феминизм и бисексуальность: «Единая Россия» обозначила новый фронт борьбы

Партия «Единая Россия» рассчитывает решить демографические проблемы в стране через ужесточение законодательства. Как пишет «Коммерсантъ», накануне на конференции в рамках проекта «Крепкая семья» представители партии власти потребовали запретить «пропаганду бисексуальности и полиамории».

Выступая на мероприятии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что за последние 30 лет Россия потеряла 20 млн человек, а через десять лет эти цифры приблизятся к 30 млн. При этом парламентарий признал, что причинами демографической ямы стали отсутствие социальных гарантий и снижение доходов населения.

«В такой ситуации женщины боятся рожать даже одного ребенка, а ведь стране нужны минимум три от каждой россиянки. По опросам ВЦИОМ, 49% женщин готовы были бы родить первого ребенка при материальной поддержке государства, а 28% родили бы третьего. Но ведь кроме маткапитала и льготной ипотеки есть и повседневная жизнь», – сказал Толстой.

В этой ситуации представители «Единой России» нашли решение в другой плоскости. В частности, депутат Госдумы Владимир Крупенников заявил, что на снижение рождаемости в стране влияет уязвимость России перед западными ценностями, которыми «пытаются растлить молодежь». По его словам, необходимо уничтожать эту «заразу» «в зародыше», а именно: ужесточить законы против пропаганды ЛГБТ, запретить пропаганду полиамории и бисексуальности. Кроме этого, нужно запретить пропаганду абортов.

Как сообщал «Новый День», в середине февраля демограф Алексей Ракша предупредил, что численность населения России в ближайшие десятилетия будет планомерно снижаться и к 2040 году составит чуть больше 130 млн человек. По его оценке, чтобы остановить вымирание страны, нужно выделять около пяти триллионов рублей каждый год – не менее 4-5 % ВВП

Напомним, согласно предварительной оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м. В прошлом году уровень смертности в стране стал максимальным за 10 лет. Общее число избыточной смертности составляет 140,2 тысячи человек.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.03.21

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