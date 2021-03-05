Депутат Госдумы Алексей Журавлев раскритиковал новый проект «Сбербанка»

Депутат Госдумы, лидер политической партии «РОДИНА» Алексей Журавлев в резкой форме отреагировал на очередную акцию от «Сбербанка», приуроченную к Международному женскому дню.

7 марта «Сбербанк» открывает новый проект «Во имя женщин», суть которого состоит в том, банк будет предлагать посетителям сайта в честь каких выдающихся россиянок стоит называть улицы, а потом будет пересылать эти предложения в мэрии городов. Таким образом «Сбер» хочет увековечить как можно больше соотечественниц.

Однако на такое предложение в довольно резкой форме отреагировал депутат Госдумы, председатель партии «РОДИНА» Алексей Журавлев:

«Увековечивать женские имена – это, конечно, хорошо. Но разве у Сбербанка нет других важных дел? Например, сберегать и увеличивать сбережения граждан? Вместо этого – дерут с россиян втридорога и дурят головы».

Как сообщает пресс-служба партии «РОДИНА», председатель партии также напомнил, что в Крыму до сих пор нет ни одного отделения банка. Алексей Журавлев посоветовал руководству «Сбера» обратить внимание на эту проблему.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 05.03.21

«Предвыборное пустословие, грозящее катастрофой»: Оксана Пушкина выступила против запрета абортов в частных клиниках. / Турсезон с ограниченными возможностями: 2021 год не откроет россиянам новых возможностей для путешествий. / В трети регионов России нет детских онкологов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»