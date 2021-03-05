Праздник 8 марта: Собянин разрешил пенсионерам выходить из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании режима обязательной самоизоляции для жителей столицы старше 65 лет. Градоначальник также пообещал, что с 8 марта будут разблокированы социальные карты.

«Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – сообщил Собянин в своем блоге.

Мэр уточнил, что ограничения будут отменены с 8 марта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.03.21

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