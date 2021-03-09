«Она пенсию с карты сняла…» В Москве мошенники обманули десятки людей – СКР организовал проверку

В Москве сотрудники финансово-юридической компании брали деньги с москвичей за вымышленные услуги и проводили незаконные списания денег со счетов.

Как пишут Вести.ru, сотрудники компании «Мосфинанс», которая находилась в офисе на улице Орджоникидзе, на личном приеме обещали клиентам снижение ставки по уже взятым кредитам, их комфортное рефинансирование, содействие в получении займа в любом банке за два дня.

Граждане показывали сотрудникам компании документы и банковские карты, а также платили за услуги вперед. Однако никакого обслуживания не было. С их счетов просто были сняты деньги. «Она взяла мой телефон и набивает что-то. Я говорю: «Вы что делаете?» Она взяла и у меня пенсию с карты сняла», – сообщила одна из пострадавших.

По данным СМИ, мошенникам удалось похитить сотни тысяч рублей, число жертв исчисляется десятками. При этом, отмечается, что сейчас офис, который снимала организация, пуст.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка. Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия и дадут правовую оценку фактам, изложенным в сюжете. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.03.21

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