«Было пробито основание черепа»: в Москве директор частной клиники получила реальный срок за изуродованную клиентку

В Москве 57-летняя глава частной клиники Гульнара Шах признана виновной в оказании услуг несоответствующего качества. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ей назначен реальный срок заключения.

ЧП произошло в 2018 году. По данным ведомства, в одной из частных клиник, расположенной на юге Москвы, при проведении операции по коррекции носа у девушки было пробито основание черепа. У пострадавшей открылось сильное кровотечение, после чего она была госпитализирована в городскую больницу и после выписки проходила реабилитационные процедуры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В рамках расследования был проведён ряд судебно-медицинских экспертиз. Их выводы подтвердили предъявленное директору клиники обвинение.

Накануне Симоновский суд приговорил Шах к 1 году 10 месяцам лишения свободы с лишением права осуществлять медицинскую деятельность сроком на 2 года, с отбыванием в колонии общего режима.

Отмечается, что следствием установлены иные лица, причастные к преступлению, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

По данным СМИ, инцидент произошел еще в 2018 году. Москвичка была экстренно госпитализирована после операции в клинике, которой руководила Шах. После операции девушка внезапно потеряла сознание. После госпитализации выяснилось, что у нее отек головного мозга и легких. По информации «Комсомольской правды», операцию делал хирург Геворг Степанян. После того как Шах и нескольких ее сотрудников задержали, Степанян скрылся. Мужчина объявлен в международный розыск, его до сих пор не нашли.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 10.03.21

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