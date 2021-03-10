Суд вынес приговор соучастнику громкого убийства следователя Шишкиной

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой).

Установлено, что несовершеннолетний не позднее 20 сентября 2018 года вступил в организованную преступную группу, созданную с целью совершения убийства старшего следователя по особо важным делам СЧ СУ управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Для исполнения преступления организатор преступной группы привлек несовершеннолетнего, не поставив его в известность о должностном положении Шишкиной, а тот, в свою очередь – Абдулазизова. Последний, получив информацию о месте нахождения оружия и патронов, забрал их из тайника в лесополосе в г. Балашиха Московской области.

По версии следствия, после этого 10 октября 2018 года Абдулазизов в п. Архангельское г.о. Красногорска произвел два выстрела в Шишкину из огнестрельного оружия, от которых она скончалась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил соучастника преступления к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вместе с тем удовлетворен иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на сумму 1 млн рублей.

В надзорном ведомстве уточнили, что ранее Московский областной суд приговорил Абдулазизова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.21

Суд заставил: «Норникель» выплатил рекордную компенсацию за экокатастрофу в Норильске. / Донбассу угрожает военное обострение: российский эксперт оценил новые украинские инициативы. / Российскую вакцину от Covid-19 зарегистрировали еще в двух странах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»