В ходе суда с Пригожиным адвокаты Навального «лишили» его соцсетей и ютуб-канала

Судебное заседание по иску Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову перенесено. Защита ответчиков намеренно затягивает процесс, считают в «Конкорде».

Предприниматель подал в суд в связи с распространением недостоверной информации через YouTube-канал «Навальный Live». Евгений Пригожин намерен добиться справедливого решения суда и наказания для тех, кто вбрасывает порочащие его репутацию фейки в Сеть.

Представители Навального в суде продолжили доказывать, что YouTube-канал к самому Навальному отношения не имеет, как и аккаунты в соцсетях.

«В ходе заседания представитель Навального вновь на полном серьезе утверждал, что его клиент не причастен к распространению оспариваемых сведений и не имеет никакого отношения к каналу «Навальный Live». Кроме того, в попытке откреститься от канала и переложить всю ответственность на соответчиков, он приобщил к делу отзыв на исковое заявление», – заметили в пресс-службе «Конкорда».

Также представители блогера заявили в суде, будто бы аккаунты, указанные на заглавной странице «Навальный Live», никак не связаны с Навальным. Помимо этого, защита Навального и Милова запросила все приговоры Пригожина из судебных органов. Судя по всему, это было сделано намеренно – чтобы затянуть судебный процесс, однако судья в этом запросе отказала. Следующее заседание состоится 30 марта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.21

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