Мосгордума против «мягких лапок»: подготовлен запретительный проект федерального закона

Сегодня Московская городская дума поддержала инициативу федерального законопроекта, который ограничивает возможность медицинского воздействия на животных во внелечебных целях. Согласно документу, будет также введен запрет на пропаганду подобных операций.

Как пояснил автор инициативы – депутат Александр Соловьев, частные клиники такие операции называют «мягкие лапки», вводя владельцев животных в заблуждение. «На самом деле, такая операция является калечащей и приводит к увечьям, потому что, в результате данной операции нарушается походка (животного) и развивается малоподвижность», – цитирует его «Интерфакс».

Соловьев также отметил, что ветеринарными показаниями к проведению таких операций могут быть только три причины: поражения когтевой фаланги с рисками ампутации пальца, запущенная грибковая болезнь и вросший коготь.

Законопроектом предлагается на федеральном уровне открыть перечень операций с необходимыми разъяснениями: в каких случаях можно проводить такие операции, а в каких – нет. «Прежде всего, мы вводим понятийный аппарат, объясняем, что такое проведение ветеринарных и иных процедур в не лечебных целях, открываем возможность формирования перечня запрещенных операций, вводим однозначный запрет на онихэктомию (удаление когтей ) и тендонэктомию (вырезание части сухожилия, что приводит к тому, что кошка не может выпускать когти, <...> вводим возможность исключения запрета операций, направленных на предотвращения размножения домашних животных», – сообщил Соловьев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.03.21

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