Крупный пожар в Подмосковье: сгорел автосервис и десятки машин

Сегодня ночью в деревне Калиновке Ленинского городского округа Подмосковья произошел крупный пожар. Сгорело одноэтажное здание, в котором находился автосервис.

Как уточнили в региональном главке МЧС, сообщение о ЧП поступило 03:50. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение здания автосервиса по всей площади – 150 кв м. При этом была угроза возгорания рядом стоящего здания и трансформаторной будки. К 12:23 пожар удалось локализовать на площади 1670 кв м.

К ликвидации ЧП были привлечены 65 спасателей и 19 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Как уточняет «Интерфакс», помимо здания, сгорело 22 автомобиля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.21

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