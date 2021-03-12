Суд удовлетворил ходатайство Пригожина на слушании по иску к Навальному

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала информацию о промежуточных итогах рассмотрения в суде иска о защите деловой репутации российского бизнесмена Евгения Пригожина к основателю «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексею Навальному и соратнику блогера Владимиру Милову.

Очередное заседание состоялось в Черемушкинском суде Москвы 11 марта. Из наиболее значимых решений следует выделить удовлетворение ходатайства истца о приобщении заключения лингвиста. Суд постановил приобщить поданные в рамках того же ходатайства документы, подтверждающие положительную репутацию бизнесмена.

В ходе процесса суд заявил, что основатель ФБК не был информирован о заседании надлежащим образом. В связи с этим представителю ответчика Алексею Молокоедову был задан вопрос о текущем местонахождении Навального. Тот затруднился ответить, сообщив лишь, что блогер в настоящий момент не находится в столичном следственном изоляторе.

Суд счел важной деталью правильный порядок извещения Навального о дате, времени и месте рассмотрения претензии предпринимателя Пригожина, поэтому постановил перенести слушание на 21 апреля текущего года. Заседание состоится в 14.00.

Напомним, на минувшей неделе столичный Люблинский суд частично удовлетворил исковые требования предпринимателя к основателю ФБК.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.21

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