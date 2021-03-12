ЧП в Москве: мужчина выстрелил в подростка из газового пистолета

В Москве задержан мужчина, который подозревается в ранении подростка из газового пистолета. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло рядом с Борисовской улицей. Между двумя мужчинами и несовершеннолетним произошёл конфликт. В результате, один из мужчин выстрелил в сторону юноши. Подросток осмотрен врачами скорой помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Лица участвующие в инциденте установлены, в ближайшее время они будут доставлены в следственное подразделение. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Рен ТВ», пострадавший – 14-летний школьник. Ему выстрелили в лицо.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.03.21

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