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Суббота, 13 марта 2021, 17:21 мск

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На МКС вновь падает давление

Фото: Роскосмос

Давление в изолированном отсеке на Международной космической станции (МКС), где ранее заделали две трещины, снизилось на 60 мм за ночь. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

«Давление на станции 730. Давление на ПРК (переходная камера – ИФ) 678», – цитирует его слова «Интерфакс» в ходе переговоров с ЦУПом.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля «Звезда», где заделали трещины, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха. Экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле.

Москва, Светлана Антонова

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