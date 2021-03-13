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Суббота, 13 марта 2021, 17:21 мск

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Полиция: в Москве на форуме оппозиции задержано около 200 человек

Московский главк полиции сообщил о задержании около 200 человек, которые принимали участие в оппозиционном форуме. «В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что таким образом были пресечены противоправные действия. «Группа граждан – представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», – пояснили в столичном главке МВД.

Ранее сообщалось, что мероприятие проводили представители «Открытой России» («Открытая Россия» – общественное сетевое движение, входит в число иноагентов, признана нежелательной в РФ). В числе задержанных – бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие оппозиционные политики.

Москва, Светлана Антонова

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