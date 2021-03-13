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Суббота, 13 марта 2021, 20:34 мск

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Задержанным в Москве оппозиционерам вменяют сотрудничество с нежелательной в РФ организацией

В отношении задержанных на оппозиционном форуме вменяется сотрудничество с нежелательной на территории РФ организацией. Об этом сообщил адвокат Сергей Тельнов.

«Я приехал к задержанным в ОВД Новокосино, вменяют ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)», – пояснил юрист «Интерфаксу».

Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, исполнительного директора «Открытой России» (Генпрокуратура признала организацию нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова, а также бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника.

В субботу в гостинице «Измайлово Дельта» планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект «Объединенные демократы». Для участия в нем приехали около 150 общественных деятелей из разных регионов страны. В московском главе МВД сообщили, что общей сложности было задержано около 200 человек.

Москва, Светлана Антонова

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