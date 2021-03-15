ЧП в Подмосковье: на спортивных сборах произошло массовое отравление детей

В Подмосковье на территории спортивной базы произошло массовое отравление подростков. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, по данному факту организована проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло на территории спортивной базы в посёлке Кратово Раменского городского округа. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 9 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

Предполагается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.

По данным СМИ, пострадавшие были госпитализированы со спортбазы с признаками пищевого отравления в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский.

Напомним, сегодня также стало известно об отравлении детей в городе Железногорске Красноярского края. Трое учеников школы для одаренных детей были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Ранее в феврале в этой школе было зафиксировано шесть случаев «функционального расстройства пищеварения» и один факт норовирусной инфекции. СК начал проверку.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.03.21

Правительству предложили ввести единый оклад для молодых учителей. / В России вырос уровень безработицы: на поиск работы у россиян уходит более полугода. / На границе с Турцией уничтожили автовозы с контрабандной нефтью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»