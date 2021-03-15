Крупнейший обвал за 12 лет: российский бизнес понес рекордные потери

Падение прибыли российских предприятий по итогам 2020 года стало крупнейшим за 12 лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Финансовые показатели компаний ухудшились в 48 из 85 регионов, а совокупная прибыль обвалилась на 23,5%.

«Российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений. Восстановительный рост начался лишь в октябре», – говорится в исследовании, которое цитирует газета «Коммерсантъ».

Из доклада также следует, что лидерами по абсолютному размеру недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Сахалина, Пермского края, Тюменской и Кемеровской областей, Башкирии, Краснодарского края и Коми.

Москва, Елена Сергеева

Москва. Другие новости 15.03.21

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