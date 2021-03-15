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Понедельник, 15 марта 2021, 15:36 мск

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Правительство РФ готовит новые требования по предустановке программного обеспечения

Минцифры намерено расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства. Как пишет «Коммерсантъ», производители будут обязаны устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер.

По данным источников издания, постановление, которое расширит требования закона по предустановке российского программного обеспечения (ПО), будет подготовлено к апрелю. Власти объясняют это необходимостью «выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками», но, по оценкам экспертов, главным интересантом изменений станет «Яндекс».

При этом, как отметил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, это может привести к изменению стратегии Google в РФ. По его мнению, чтобы компенсировать выпадающие доходы, компания может, например, пересмотреть соглашения с производителями устройств.

Напомним, с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», а также «Госуслуги» и платежная система «Мир».

9 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий с 1 июля 2021 года штрафы до 200 тысяч рублей за продажу устройств без предустановленного российского ПО.

Однако в текущей версии закона производители смартфонов могут ставить отечественные сервисы только в «окно выбора» при активации устройства, где пользователи могут пропускать их установку.

Москва, Александра Быстрицкая

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