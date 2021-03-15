Историческая ошибка: Россию готовят к отмене пенсий и тотальной нищете

Идея поднять пенсионные взносы в России с 22 до 25% может окончательно добить пенсионную систему и разрушить экономику на фоне унизительно низких зарплат и позорного уровня реальной бедности населения. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, комментируя предложения экономистов РАНХиГС и ВШЭ. По его словам, авторы подобных реформ фактически добиваются отмены пенсий и усугубления нищеты.

«В 2018 году в правительстве настаивали на выборе из двух зол: либо повышаем пенсионный возраст, либо пенсионный налог. В итоге сначала подняли пенсионный возраст, а теперь предлагают поднять и пенсионный налог. Аргументация все та же – не хватает денег. Хотя хронический дефицит Пенсионного фонда был предопределен самой реформой 2002 года, которая была исторической ошибкой. Шантажировать население нехваткой денег в пенсионной системе можно бесконечно долго, при этом каждая новая реформа будет ухудшать положение нынешних и будущих стариков, а денег в пенсионной системе все равно не прибавится», – констатировал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов пояснил, что идея поднять пенсионные взносы опасна не только для пенсионной системы, но и для экономики в целом. «В России и так непомерно высокие налоги на труд: вместе с НДФЛ и взносами в социальные фонды россияне отдают государству 43% своих доходов, из них 22% – в пенсионную систему. А из-за высоких налогов на труд у нас унизительно низкие зарплаты и позорный уровень реальной бедности. В лучшем случае повышение пенсионного налога вытолкнет в «серую» занятость ещё больше работников, в худшем – прямо ударит по их карману. Пенсионный фонд при этом все равно останется в дефиците», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, «авторы идеи стыдливо замалчивают, что с доходов более 1,5 млн рублей в год надо отдавать пенсионной системе всего 10% вместо 22%, то есть богатые платят пенсионного налога на 12% меньше».

«Справедливые пенсионные взносы могли бы существенно поднять уровень пенсии в России уже сейчас. Вместо этого эксперты придумывают способ изъять побольше денег у бедных под предлогом заботы об их же старости (до которой еще надо дожить!). Такие предложения все чаще наводят на мысль, что авторы пенсионных реформ систематически добиваются отмены пенсий и усугубления нищеты», – заявил политик.

Миронов также назвал кризис доверия одной из главных проблем пенсионной системы наряду с дефицитом. «Если Минфину приходится засекречивать очередную пенсионную реформу, значит, доверие к пенсионной системе рухнуло. Уже никто не верит, что она может обеспечить достойную старость. Кризис доверия заставляют людей отказываться от «белых» зарплат, отказ «белых» зарплат увеличивает дефицит пенсионной системы, в ответ на этот дефицит «эксперты» предлагают ещё более губительные «точечные улучшения». При заходе на новый круг реформы пенсионной системы могут её окончательно похоронить. Поэтому надо вернуться на 20 лет назад и платить пенсии из бюджета, это единственный способ вернуть доверие к пенсионной системе и обеспечить трудящимся достойную старость», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

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