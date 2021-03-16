ЧП в Москве: немецкая овчарка напала на 2-летнюю девочку в подъезде дома

В Москве немецкая овчарка искусала двухлетнюю девочку. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что ЧП произошло 15 марта в подъезде жилого дома на Новгородской улице. Малышка 2018 года была доставлена в больницу с рваными ранами в области затылка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Как уточняет «РенТВ», девочка вместе с мамой выходили из лифта и наткнулись на соседа и его овчарку. Собака была без намордника и напала на ребенка. Хозяин не смог сдержать собаку.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.03.21

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