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Вторник, 16 марта 2021, 11:03 мск

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Власти Москвы объявили о начале сезона летних веранд

В Москве с 1 апреля начнется сезон летних веранд. Рестораторам уже разрешили приступить к их монтажу и обустройству. По данным мэрии, этим летом в столице смогут открыться около трех тысяч летних кафе. Все они проходят строгий учет с закреплением территории на плане города.

«На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов», – уточнил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Согласно требованиям, летние веранды не должны выходить за согласованные схемы размещения, располагаться не ближе пяти метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не затруднять движение пешеходов по тротуару.

Москва, Мария Соколова

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