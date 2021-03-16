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Вторник, 16 марта 2021, 11:03 мск

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Трагедия в батутном центре в Москве: 13-летний мальчик сломал два позвонка

В Москве возбуждено уголовное дело после ЧП в батутном центре, где 13-летний мальчик сломал два позвонка, упав с трассы на скалодроме. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 марта в батутном центре на Смирновской улице. Мальчик был в сопровождении родителей. Он залез на высоту приблизительно 3,5 метра. Однако страховочная веревка выстегнулась из страховочной станции и ребёнок упал с высоты на маты. Мальчик был госпитализирован, медики диагностировали у него компрессионный перелом двух позвонков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время будут допрошены родители ребёнка и сотрудники батутного центра.

Напомним, 28 февраля в игровой зоне одного из столичный ТЦ произошла авария на одном из аттракционов. У конструкции слетела резьба, в результате пострадало трое детей.

По данному факту была организована доследственная проверка.

Москва, Александра Быстрицкая

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