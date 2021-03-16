Не хотелось платить за проезд: в Москве обстреляли такси

По подозрению в стрельбе по такси в Москве задержан мужчина. Он совершал поездку со спутницей, а выйдя отказался платить, сообщают «МВД Медиа».

По данным полиции, таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. В машину сели мужчина и женщина. Прибыв на место назначения, клиенты отказались оплачивать проезд и покинули машину.

«Отойдя на некоторое расстояние, мужчина достал предмет, похожий на пневматический пистолет, и направил его в сторону транспортного средства. Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвёл несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стёкла передней и задней левой двери» – сообщают в МВД.

По заявлению пострадавшего сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, был изъят.

В отделе МВД России по району «Аэропорт» города Москвы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.03.21

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