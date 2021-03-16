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Вторник, 16 марта 2021, 12:30 мск

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Привиделось: в Москве мужчина насмерть забил молотком «ведьму»

В Москве задержан житель Санкт-Петербурга по подозрению в жестоком убийстве прохожего. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина напал на прохожего и забил его насмерть молотком.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на 16 марта вблизи жилого дома на улице Довженко. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СКР уточнили, что для проверки психического здоровья мужчины назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как уточняет «РенТВ», на записи камер наблюдения видно, как к подъезду жилого дома подъехала машина каршеринга, из которой мужчина и напал на прохожего. Потерпевший упал, после чего злоумышленник нанес ему по меньшей мере десять ударов молотком и скрылся. Как сообщается, преступник принял свою жертву за «ведьму».

Москва, Светлана Антонова

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