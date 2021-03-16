Фальков назвал самые востребованные профессии: учителя, медики и IT-специалисты сменили юристов и экономистов

Учителя, медики и IT-специалисты сегодня являются самыми востребованными профессиями. Об этом сообщил сегодня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на слушаниях в рамках подготовки к «правительственному часу» в Совете Федерации «Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального сектора экономики».

По мнению министра, сегодня главное задержать выпускников в регионах, поднять уровень образования на местах. Именно поэтому приоритет в вопросе востребованности специалистов ложится на плечи регионов.

Министерство образования со своей стороны внедряет программы по развитию Большой науки на местах, предлагает поддержку победителям студенческих конкурсов и ряд других мер. Кроме того, меняется подход к определению рейтинга вузов. Теперь на него влияет, в том числе, и количество трудоустроенных выпускников, отметил Фальков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.03.21

Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду. / Привиделось: в Москве мужчина насмерть забил молотком «ведьму». / В России число заразившихся Covid-19 снижается, но смертность снова растет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»