российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 марта 2021, 13:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Фальков назвал самые востребованные профессии: учителя, медики и IT-специалисты сменили юристов и экономистов

Учителя, медики и IT-специалисты сегодня являются самыми востребованными профессиями. Об этом сообщил сегодня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на слушаниях в рамках подготовки к «правительственному часу» в Совете Федерации «Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального сектора экономики».

По мнению министра, сегодня главное задержать выпускников в регионах, поднять уровень образования на местах. Именно поэтому приоритет в вопросе востребованности специалистов ложится на плечи регионов.

Министерство образования со своей стороны внедряет программы по развитию Большой науки на местах, предлагает поддержку победителям студенческих конкурсов и ряд других мер. Кроме того, меняется подход к определению рейтинга вузов. Теперь на него влияет, в том числе, и количество трудоустроенных выпускников, отметил Фальков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.03.21

Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду. / Привиделось: в Москве мужчина насмерть забил молотком «ведьму». / В России число заразившихся Covid-19 снижается, но смертность снова растет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

В России скорректируют цены на топливо в пользу нефтяных компаний

Правительство РФ готовит новые требования по предустановке программного обеспечения

Правительству предложили ввести единый оклад для молодых учителей

«Серую» экономику выводят на чистую воду: налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян

На третий этап программы туристического кешбэка выделят 2 млрд рублей

«Один раз – не грех»: Госдума одобрила «братскую могилу», которая похоронит борьбу с коррупцией

«Какой-то бред»: «Справедливая Россия» обвинила правительство в защите коррупционеров

Стартовая цена – 1 рубль: речные порты уйдут с молотка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Наука, Общество, Россия, правительство РФ, Совет Федерации,