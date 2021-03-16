Постановление, которого нет: как Госдума отменила Беловежское соглашение, но не вернула СССР

Государственная дума 25 лет назад своим постановлением подтвердила юридическую силу референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР и фактической отмене Беловежского соглашения. Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента лидеры фракций вспомнили, в каких условиях принимался документ и как удалось избежать гражданской войны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», итогом дискуссии стало неожиданном предложение.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что 17 марта исполняется 30 лет со дня референдума о сохранении СССР, который он назвал одним из самых гениальных событий нашей истории. «Тогда 185 млн граждан имели право прийти на референдум и высказать свое право – волю жить в едином государстве. 113 млн проголосовали за сохранение нашей державы, чтобы она развивалась на основе идей дружбы, сплоченности и справедливости. 76% подтвердили свою волю. В рамках РФ только Свердловская область и Свердловск – регионы, где большинство не проголосовало «за». Это – вотчина Бориса Ельцина. Она уже разлагалась пятой колонной. Я считаю, что то голосование было историческим, и оно должно было быть реализовано», – заявил он.

Лидер КПРФ напомнил, что через четыре дня после референдума Верховной совет принял специальное решение и обязал все исполнительные органы придерживаться воле граждан. «Ибо на референдуме воля граждан является высшим законом и должна быть исполнена», – подчеркнул он.

«Тем не менее, пятая колонна во главе с Михаилом Горбачёвым, Эдуардом Шеварднадзе (член Политбюро ЦК КПСС, ближайший соратник Горбачева, будущий президент Грузии), Александром Яковлевым (один из «архитекторов» «Перестройки») и Ельциным и их американизированными приспешниками, будь то Попов, Станкевич, Бурбулис и Гайдар продолжали разрушительную политику. Для них воля граждан – ничего, а желание усадить свою задницу в руководящее кресло было превыше всего. Предать и продать страну американизированным ЦРУшникам было главной задачей», – констатировал он.

Зюганов отметил, что через 5 лет после референдума коммунисты попытались собственными силами подтвердить юридическую силу референдума о сохранении СССР. «Мы – компартия России, Партия народовластия, ее возглавлял Николай Иванович Рыжков, и Аграрная партия, ее возглавлял Николай Харитонов, договорились и вынесли этот вопрос на заседании Госдуму. 15 марта 1996 года денонсировали это преступное (Беловежское) соглашение признав его незаконным, потребовали, чтобы страна следовала воле граждан СССР по выполнению решений референдума», – сказал он.

По словам Зюганова, это решение было воспринято крайне негативно. «Я позвонил товарищам, говорю, ждите неприятностей. 16 числа – этой ночью – звонит командир, который с подразделением захватил здание Думы, по сути дела оккупировали ее, и сказал: «Делайте что хотите, у нас приказ, похоже, будет введено ЧП. Считайте, обернется большей бедой, чем 1993 году. Пахнет большой гражданской войной», – рассказал лидер КПРФ.

По его словам, после этого депутаты попытались не допустить кровопролития. «Мне пришлось искать первых руководителей, убеждать их, что это объявление войны. Когда Ельцин пригласил первых лиц, они запросили у него 8 часов времени – для подсчета, что нужно для введения военного положения», – пояснил Зюганов.

По его словам, подсчеты тогда показали, что для введения режима чрезвычайного положения в Москве было необходимо 100 тысяч военных – в результате команда Ельцина решила отказаться от этого.

«Условий для введения (ЧП) не было, только Ярославль мог поддержать безобразия, вся остальная провинция была за нас. За режимом ЧП последовало бы перекрытие дорог к Москве. Они бы тонули в собственном навозе. Поэтому большие генералы и мэр Юрий Лужков заявили, что этого делать нельзя. Ельцин порвал три указа, выругался и после этого войска вывели из Думы. Так отреагировали предатели-мерзавцы на нашу общую волю о денонсации Беловежских соглашений», – заявил Зюганов.

При этом лидер КПРФ подчеркнул, что закон остается в силе. «Мы продолжаем линию за собрание всех земель и возрождение великого русского мира, который раскалывают на Украине, пытаются продавливать в Белоруссии, поджечь новые войны на Кавказе… Мы провели тогда импичмент Ельцину – огромные папки лежат в Думе – это еще ждет полноценного народного суда», – заявил он.

В определенной степени солидарно с ним выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но обвинил Зюганова в присвоении всех лавровых венков себе. «Мы должны говорить правду. Вот – Геннадий Андреевич выходит, все правильно перечисляет: эти – за этих, эти – за этих. А ЛДПР что, нету? Такая ненависть! Мы все время пытаемся дать кусочек истории. До сих пор скрывают, что я один вышел на Манежную площадь от имени ЛДПР в 1991. Я поднялся на 7 этаж, там, где был штаб в гостинице Москва. Кричали: «Жириновского-под суд!», потому что я был за ГКЧП. Меня – под суд, а им, кто разрушал страну – цветы и должности! Молодежь не понимает, какая история», – возмутился он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам этой дискуссии предложил внести изменения в школьную программу по истории. «Геннадий Андреевич рассказал, какая обстановка была. Владимир Вольфович – свой взгляд на обстановку озвучил. Мы тогда действительно стояли на пороге потери государственности и огромной трагедии. А современная история преподаётся в школах всего в течение 3 часов», – сказал он.

Напомним, постановление Госдумы от 15 марта 1996 года N 157-II ГД подтверждает, что Россия признает юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года.

В документе также предлагается принять необходимые меры по сохранению единого экономического, политического и информационного пространства, развитию и укреплению интеграционных связей государств, созданных на территории Союза ССР. А также разработать и представить на рассмотрение Совета Государственной Думы комплекс мер по устранению последствий развала Союза ССР, прежде всего, в отношении советских граждан, до сих пор не определивших свою государственную принадлежность.

Москва, Александра Быстрицкая

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