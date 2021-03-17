Совет Федерации одобрил назначение Косачева и Карасина

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента сенаторы одобрили кадровые перестановки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Константин Косачев, занимавший должность главы комитета СФ по международным делам, избран на пост заместителя председателя Совета Федерации.

Он сменил на этом посту Ильяса Умаханова, который перешел на должность спецпредставителя Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу под эгидой ООН.

В то же время Григорий Карасин был избран председателем комитета СФ по международным делам. До назначения в верхнюю палату парламента он занимал пост заместителя главы МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.03.21

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