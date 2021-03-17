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Среда, 17 марта 2021, 11:31 мск

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Вопрос на $10 млрд: СовФед поддержал продление срока кредита для Белоруссии

Сегодня Совет Федерации одобрил продление на два года срока погашения кредита Белоруссии в $10 млрд на строительство атомной электростанции.

Ранее Россия перенесла сроки ввода в эксплуатацию первой и второй очереди АЭС. Белоруссия, в свою очередь, попросила перенести срок погашения кредита.

Ранее заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая в Госдуме, пояснял, что во многом это решение является «политическим». «Я скажу мягко, вина (за задержку строительства) с обеих стран есть. Чтобы не искать виноватого в жарких спорах и не тормозить реализацию проекта, не дай Бог, не выяснять в судебным порядке, кто виноват, было принято политическое решение довести дело до конца и запустить объект в промышленную эксплуатацию. Вопрос, по чьей вине это произошло, требует выяснения обстоятельств, конечно», – сказал он, выступая в Госдуме.

«По состоянию на 1 марта, использовано 4,7 млрд, просроченные обязательства отсутствуют. В связи с переносом срока ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС 14 июня 2020 года был подписан протокол о внесении изменений в соглашение. Продление периода использования кредита на два года – до конца 2022 года с целью завершения ввода в эксплуатацию. Перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, и замена действующей процентной ставки на фиксированную», – уточнял Максимов.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Совет Федерации

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