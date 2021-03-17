Сенатор: Болонская система образования выпускает недоспециалистов

Болонская система образования не принесла для России должного эффекта, в результате чего фактически из вузов выпускаются недоспециалисты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сенатор Сергей Леонов в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации «Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального сектора экономики».

«О самом наболевшем, о болонской системе образования. Надо признать, что должного эффекта эта система не достигла и, на мой взгляд, стоит вернуться к старой доброй советской системе специалитета. У нас получается сейчас, что мы выпускаем недоинженеров, недобиологов, недоисториков. Поэтому конечно эту систему надо менять», – подчеркнул Леонов.

Сенатор, как кандидат наук, долгие годы посвятивший науке, предложил создать специальную программу, чтобы ведущие ученые страны приезжали в Смоленск, Тверь, Новгород, другие города и создавали свои лаборатории и научные школы. По его мнению, в этом случаен молодежь будет оставаться на своей родине, и регионы получат новый импульс для развития.

Леонов поддержал увеличение финансирования региональных вузов, но обратил внимание на не очень эффективную систему выделения средств. «Большой вопрос о финансировании вузов. Подушевая система финансирования вызывает достаточно много вопросов и ее нужно менять, так как это резко снижает качество образования. Студентов приходится просто-напросто тянуть. И если их отчислить, то на десять студентов приходится один преподаватель, тогда приходится сокращать ставки, поэтому в вузах этого не делают», – пояснил сенатор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.03.21

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