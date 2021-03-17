Инфляция уничтожила рост потребительской активности россиян

Недельные доходы россиян сократились на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с соответствующей неделей прошлого года, размер среднего чека упал на 0,6%.

Приводя ежемесячные данные, «Ромир» отмечает, повседневные расходы жителей России за февраль оказались самыми высокими для этого месяца с 2012 года. По сравнению с прошлым годом рост составил 4,5%. По мнению экспертов, нет никакого оживления в потребительском секторе, а увеличение расходов связано исключительно с инфляцией, которая в феврале достигла 5,7%. Россияне платят больше, но приобретают меньше, то есть снижается покупательская активность.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году уровень падения реальных доходов граждан стал максимальным с 2016 года и составил 3,5%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.03.21

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