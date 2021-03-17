российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 марта 2021, 18:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Инфляция уничтожила рост потребительской активности россиян

Недельные доходы россиян сократились на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с соответствующей неделей прошлого года, размер среднего чека упал на 0,6%.

Приводя ежемесячные данные, «Ромир» отмечает, повседневные расходы жителей России за февраль оказались самыми высокими для этого месяца с 2012 года. По сравнению с прошлым годом рост составил 4,5%. По мнению экспертов, нет никакого оживления в потребительском секторе, а увеличение расходов связано исключительно с инфляцией, которая в феврале достигла 5,7%. Россияне платят больше, но приобретают меньше, то есть снижается покупательская активность.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году уровень падения реальных доходов граждан стал максимальным с 2016 года и составил 3,5%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.03.21

США объявили о новых санкциях против России. / Генпрокурор РФ назвал Интернет источником экстремизма. / «Это истерика от бессилия!» Спикер Госдумы прокомментировал скандальное заявление Байдена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Финансовый кризис

Устойчивый тренд: власти «цементируют» бедность россиян

Историческая ошибка: Россию готовят к отмене пенсий и тотальной нищете

Крупнейший обвал за 12 лет: российский бизнес понес рекордные потери

Четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю

Рестораны в России перешли в режим экономии

Экономист предупредил об апрельском «откате» курса рубля

Счетная палата не нашла источников для пополнения ФНБ в 2021 году

«На кого мы работаем?» В Госдуме заявили о колоссальном недовольстве общества

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Финансовый кризис,