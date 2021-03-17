Член Олимпийского комитета России арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

В Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве арестован член исполкома Олимпийского комитета России, президент Федерации по прыжкам в воду Алексей Власенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Спортивный функционер был задержан накануне, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет заключения. Другие подробности не уточняются.

Свою вину Власенко не признал и просил не заключать его под стражу. Однако суд посчитал, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения нет.

Алексею Власенко 56 лет. Он возглавляет федерации синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду. С мая 2018 года является членом исполкома Олимпийского комитета России. Член бюро Европейской лиги плавания, а также высшего наблюдательного совета Федерации плавания России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.03.21

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