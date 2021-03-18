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Четверг, 18 марта 2021, 17:53 мск

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Комиссия Мосгордумы единогласно одобрила установку памятника Кобзону

Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству единогласно одобрила установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке. Монумент будет создан на средства из бюджета Москвы, передает «Интерфакс».

Вопрос о месте для памятника обсуждался около года, так как не было единого мнения.

Напомним, Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.03.21

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