«Либо нужно это забирать, либо…» Россия на пороге пересмотра политики на постсоветском пространстве

Постсоветское пространство подходит к 30-летию распада СССР с «очень печальными последствиями». Как считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, для России эта годовщина должна стать точкой пересмотра своей политики в отношении бывших союзных республик. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве эксперт подчеркнул, что для «большой России» пришло время решить: эти территории «наши» или уже чужие.

«С очень печальным результатом подходит постсоветское пространство к этому 30-летнему юбилею. Продолжаются войны, нищее сосуществование, часто, кстати сказать, за счет «большой России», которая по старой исторической памяти продолжает активно помогать всем, несмотря на откровенно враждебную позицию по отношению к современной России современных сегодняшних политических элит в странах постсоветского пространства», – сказал Мартынов.

По его мнению, сейчас самое время поставить точку относительно бывших республик Советского союза. «Мне кажется, что 30 лет – хороший срок, чтобы наконец принять очень важное для нас решение. Оно заключается в том, насколько нам нужно это постсоветское пространство, эти бывшие советские республики. Насколько они наши. Мы каждый год из этих 30 лет отсрочиваем это решение и оплачиваем это время все большими ресурсами и средствами, невозвратными кредитами, политическим ресурсами, надеясь, что чуть позже мы это решим», – считает эксперт.

При этом, как полагает Мартынов, есть только два варианта дальнейшего развития событий. «Они несложны: либо постсоветское пространство – наше, и нужно это забирать. Просто забирать всеми доступными средствами, в том числе обращаясь к мнению народов, населяющих постсоветское пространство, как это было с референдумом в Крыму, или иными возможностями», – пояснил он.

«Тогда, раз это – наше, должна быть построена довольно жесткая система взаимодействия. Понятно, что СССР снова не возродится, что это будет другая система, но если это наше, то мы должны это контролировать», – уточнил политолог.

Второй вариант – это не наше, отметил он. «Тогда нам это не нужно, и нечего на это тратить эмоции и ресурсы. Тогда – нужно заниматься собственным развитием и не тратить время, деньги, ресурсы и прочите издержки, связанные с этой исторической ответственностью. Пусть живут, как хотят. Думаю, только разговор об этом очень многих отрезвит в этих странах», – заключил Мартынов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

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