Ответы – там: Кремль должен «разморозить» дискуссию о 1990-х

Сегодня Россия нуждается в переосмыслении и оценке событий 1990-х годов, дискуссия о которых была «заморожена» с приходом к власти Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, это позволит стране выйти на дальнейшую траекторию развития.

«На мой взгляд, в нашем обществе нет переосмысления того, что случилось с нами 30 лет назад. Нет общественной дискуссии, нет идеологической дискуссии. Есть одна сторона, которая обвиняет и говорит: «Эти люди потеряли страну!» А с другой стороны, нет внятного объяснения, что же это было», – сказал Бондаренко.

«Та пауза, которую осмысленно и, может быть, довольно справедливо путинская власть взяла… Сегодня ее надо снимать. Нужно возвращаться к активному обсуждению темы, потому что она даст нам ответ на вопрос, кто мы, куда мы идем, что мы берем, с точки зрения нашего пути, в качестве места отсчета», – пояснил эксперт.

Бондаренко обратил внимание, что после 1990-х годов осталось большое «наследство» нерешённых и спорных вопросов, а также юридических несостыковок. «К примеру, Беловежские соглашения, юбилей которых у нас скоро будет. Если говорить о них, то они как раз были переосмыслены в 90-х – коммунисты проголосовали за денонсацию Беловежских соглашений. И эту денонсацию никто не отменял. То есть, на сегодняшний день решение Государственной думы остается в силе: с точки зрения законодательной власти РФ Беловежские соглашения ничтожны. А мы живем в стране, которая появилась на карте мира в следствие эти соглашений… Вопросов больше, чем ответов», – констатировал он.

Политолог также напомнил о практических вопросах, которые до сих пор не сняты с повестки. «Социологи знают, что тема возврата сгоревших вкладов населения никуда не ушла – она до сих пор актуальна. Многие политический силы, особенно левого фланга, ее используют. Думаю, будут использовать и в этой предвыборной кампании. Есть тема пересмотра итогов приватизации, которую из крупных партий, кроме КПРФ, боятся прямо заявлять. Сейчас она обрела некое новое звучание в виде компенсационного налога, о чем говорил еще Андрей Белоусов в его бытность советника президента», – сказал он.

Бондаренко считает, что у политических сил есть шанс дать ответы на эти вопросы в рамках начинающейся избирательной кампании в Госдуму.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

«Либо нужно это забирать, либо…» Россия на пороге пересмотра политики на постсоветском пространстве. / Черногория отменяет «золотые паспорта». / Комиссия Мосгордумы единогласно одобрила установку памятника Кобзону. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»