Силовики пришли в московские офисы «МБХ-Медиа» и нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»

В редакцию «МБХ-Медиа» и московский офис «Открытой России» (организация, признанная нежелательной в РФ) пришли силовики. В редакции «МБХ-Медиа» уточнили, что пока неизвестно, с чем это может быть связано.

«По нашим данным, их точно больше четырех человек, у них есть группа поддержки – товарищи в балаклавах, и они ждут пока кто-нибудь приедет в редакцию», – сообщила РБК главред издания Вероника Куцыло.

С чем это может быть связано, пока неизвестно, «но по имеющимся данным, они собираются провести какие-то мероприятия», добавила она.

Ранее в феврале Роскомнадзор требовал от сервиса микроблогов Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа», поскольку 21 февраля 2018 года Генпрокуратура внесла сайт этого издания в реестр запрещенной информации за публикацию материалов нежелательной в России организации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.03.21

Без карантина, но с тестами: Кипр разрешил въезд россиян с 1 апреля. / В России родители все реже хотят отдавать своих детей в вузы. / Китай и США разругались на встрече в Аляске. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»