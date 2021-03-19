«Хлопок неизвестного происхождения»: в Химках произошел взрыв в многоэтажке

Сегодня утром в подмосковных Химках произошел взрыв в жилом многоэтажном дома на Зеленой улице. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате хлопка неизвестного происхождения произошло обрушение межкомнатных перегородок.
Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 10:24 мск. К ликвидации ЧП привлечены 57 спасателей и 15 единиц техники.
Как уточняет РИА «Новости», в результате инцидент погиб один человек.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 19.03.21
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