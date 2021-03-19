российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 марта 2021, 12:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Хлопок неизвестного происхождения»: в Химках произошел взрыв в многоэтажке

Фото: официальный сайт ГУ МЧС по Московской области

Сегодня утром в подмосковных Химках произошел взрыв в жилом многоэтажном дома на Зеленой улице. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате хлопка неизвестного происхождения произошло обрушение межкомнатных перегородок.

Telegram: ВИДЕО

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 10:24 мск. К ликвидации ЧП привлечены 57 спасателей и 15 единиц техники.

Как уточняет РИА «Новости», в результате инцидент погиб один человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.03.21

Всего за месяц долги за тепло в России выросли на 12%. / Силовики пришли в московские офисы «МБХ-Медиа» и нежелательной в РФ организации «Открытая Россия». / Без карантина, но с тестами: Кипр разрешил въезд россиян с 1 апреля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: на спортивных сборах произошло массовое отравление детей

Крупный пожар в Подмосковье: сгорел автосервис и десятки машин

Суд вынес приговор соучастнику громкого убийства следователя Шишкиной

В Подмосковье мужчина зарезал женщину и троих детей

«Уклонились от обязанности…»: в Подмосковье возбуждено уголовное дело после падения сосульки на ребенка

Суд заменил пойманному на браконьерстве совладельцу «Чистой линии» уголовное дело на штраф

Загрызли во дворе дома: в Подмосковье завершено расследование гибели 11-летнего мальчика

ЧП в Подмосковье: на химзаводе «Ростеха» произошел взрыв, есть погибшие

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Подмосковье,