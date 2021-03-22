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Понедельник, 22 марта 2021, 13:10 мск

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Продавали зелье через Интернет: в Подмосковье ФСБ закрыла нарколабораторию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела спецоперацию, в результаты которой на территории Клинского городского округа Московской области была обезврежена преступная группа, специализировавшаяся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о том, что на территории Московской области с использованием сети Интернет организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах одного из интернет-магазинов. Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», – говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, в месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство α-PVP общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время ФСБ России осуществляются мероприятия по выявлению других эпизодов и лиц, причастных к наркоторговле, а также проверка возможной причастности задержанных к функционированию иных подпольных нарколабораторий.

Москва, Светлана Антонова

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