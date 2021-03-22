Мэрия Москвы выставит данные горожан на «витрину»

Мэрия Москвы разрабатывает «витрину» с обезличенными данными граждан за 132 млн рублей. Как пишет «Коммерсантъ», информацию смогут получать не только официальные ведомства, но и частные компании в рамках экспериментального правового режима.

По данным издания, что в феврале этого года ООО «Программный продукт» выиграло тендер на очередную модернизацию системы аналитики больших объемов данных о жителях столицы. В рамках проекта, который запустил (ГКУ) «Информационный город», до 31 августа 2022 года будет разработана и запущена система интерактивной витрины с обезличенной информацией о москвичах и систему обмена этими данными с «внешними потребителями».

Стоит отметить, что информационная система управления данными в распределенной вычислительной среде уже интегрирована с большинством информационных систем московской мэрии, включая единую. В ней содержатся «основные события из жизни горожан», информация об их объектах недвижимости и транспорте, автомобилях, счета за коммунальные услуги и др. Предполагается, что после модернизации пользователь через интерфейс сможет, например, видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

По оценкам экспертов, потребителями системы могут стать не только органы власти, но и компании, оказывающие услуги горожанам, так как у мэрии есть право передавать персональные данные горожан без их согласия.

Как отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, в июле 2020 года в столице на пять лет запустили экспериментальный правовой режим для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. «В соответствии с ним доступ к данным москвичей могут получить компании-участницы эксперимента», – напомнил он.

Кроме этого, эксперты неоднократно предупреждали, что большие базы данных часто являются уязвимыми. В декабре прошлого года, например, в Интернет утекли данные около 100 тысяч пациентов московских больниц, переболевших коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», цифровые инициативы московской мэрии часто встречают негативную реакцию общества и экспертов. Власти еще 2017 году установили более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц, при этом система «читает» также пол и возраст. В ноябре 2019 года мэрия заказала 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных общей емкостью 9 петабайт на 1,2 млрд руб. В январе 2020 года был объявлен конкурс на 1,9 млрд руб. на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте.

К сентябрю 2021 года должна также заработать система сбора и хранения персональных данных жителей – на эти цели планируется потратить не менее 185 млн рублей.

Осенью 2020 года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев создал рабочую группу, которая должна определить основные нормы так называемого Цифрового кодекса, чтобы не допустить нарушения прав и свобод граждан в эпоху цифровизации. При этом он раскритиковал мэрию Москвы за планы введения системы идентификации людей, «которые ходят по тротуарам и ездят в метро».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.03.21

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