Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором

Бывший госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота, освобожденный 19 марта от должности, будет представлять Курскую область в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, одним из главных направлений в работе с новым сенатором станет создание историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу советских солдат на северном фасе Курской дуги. Кроме того, на апрель в Совфеде запланированы дни Курской области, на которых представят информацию о социально-экономическом развитии региона, крупных проектах, требующих федерального софинансирования.

Предыдущий представитель Курской области в Совфеде Александр Михайлов умер в декабре 2020 года в возрасте 69 лет.

Григорий Рапота родился 5 февраля 1944 года в Москве, в 1966 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-конструктор», а также Краснознаменный институт КГБ СССР. В 2008-2011 гг был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, с ноября 2011 по 19 марта 2021 г. – госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.03.21

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