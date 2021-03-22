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Понедельник, 22 марта 2021, 17:54 мск

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Нападение на инспектора ДПС ВАИ в центре Москвы: личность правонарушителя установлена

Московские следователи установили личность мужчины, напавшего с ножом на инспектора ДПС военной автомобильной инспекции. Как говорится в сообщении столичного главка СКР, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 19 марта на Котельнической набережной. Мужчина подошел к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции и, угрожая предметом похожим на нож, высказал в адрес сотрудника угрозу его применения. Несмотря на требования сотрудника о прекращении противоправных действий, мужчина продолжил размахивать ножом и преследователь инспектора, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Москва, Светлана Антонова

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