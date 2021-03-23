Восемь лет колонии: бывший мировой судья признан виновным в разбойном нападении на дом ветерана Генпрокуратуры

Бывший мировой судья Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин приговорен к восьми годам колонии строгого режима за разбой. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 17 июля 2018 года в деревне Постниково поселения Марушкинское новой Москвы. Организованная группа из 10 человек, в том числе Крупин, который на тот момент являлся действующим мировой судьей, вломилась в дом. Применив насилие и угрожая ножом хозяину дома, а также его близким, соучастники похитили имущество и денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей, после чего скрылись.

Речь идет о нападении на дом, принадлежащий бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Владимиру Лысейко, который с середины 2000-х годов находится на пенсии. Они избили его и угрожали Лысейко и его супруге.

Лысейко в свое время был одним из самых известных следователей Генпрокуратуры – курировал расследование уголовных дел, связанных с компанией «ЮКОС», экс-медиа-магнатом Владимиром Гусинским и убийством журналиста Владислава Листьева.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой в особо крупном размере»).

Четверо участников ОПГ уже были осуждены к длительным срокам лишения свободы. В отношении одного обвиняемого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Четверо – объявлены в международный розыск.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.03.21

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