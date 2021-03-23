Кризис «ручного управления»: эксперт оценил перспективы региональной экономической политики

При разработке нового плана социально-экономического развития России необходимо учитывать особенности каждого региона: нынешний кризис показал, что возможности «ручного управления» почти исчерпаны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов, выступая сегодня на круглом столе в Совете Федерации «О преодолении экономического спада в современных условиях».

«Кризис больше ударил по некоторым секторам, которые сосредоточены в наиболее развитых регионах с городскими агломерациями. Но просела ситуация и в тех регионах, которые оказались не готовы к вызовам цифровизации – там, где более высока доля теневого сектора, где разного рода неформальные какие-то отношения. И это тоже показало, что ситуация там достаточно серьезная», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что ручное управление отдельных регионов может исчерпать свои возможности. «В том году были приняты десять индивидуальных программ для наиболее отсталых регионов. Туда активно совершались визиты членов правительства во главе с премьер-министром. Были приняты различные меры дополнительной поддержки. Но вот потенциал такого ручного управления в части регионального развития, он тоже будет в какой-то момент исчерпан. Нам нужно срочно в этом пакете экономической политики предусматривать какие-то общие правила поддержки и развития регионов», – считает Климанов.

По его оценке, нужно учитывать увеличение долговой нагрузки в регионах, а также рост безработицы. «Появились регионы, у которых уровень безработицы более 20%. Некоторые республики Северного Кавказа – более 15%, и даже более 20% от экономически активного населения. То есть, реакция регионов на кризис, во-первых, еще более кризисно-усугубленная по отношению даже к федерации, поскольку у них оказалось меньше возможности для маневра. Очень часто регион ориентируется на моноспециализацию и от нее страдает. Очень часто они оказываются зависимы от каких-то внешних решений, а не от самостоятельных. К тому же они очень сильно рознятся», – сказал Климанов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.03.21

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