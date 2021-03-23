«Чувствует себя хорошо»: Путин сделал прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства чувствует себя хорошо.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – сказал спикер Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне Путин сообщил, что планирует привиться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания производства вакцин от covid-19 и ходу вакцинации населения президент подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение каждого человека. «Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сообщил вчера Путин.

При этом Песков не стал уточнять, какой именно из трех российских вакцин собирается привиться глава государства. «Одной из трех отечественных (сделает прививку. Все надежные и хорошие», – говорил Песков.

Москва, Светлана Антонова

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