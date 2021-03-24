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Среда, 24 марта 2021, 10:35 мск

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7,5 лет общего режима: москвич получил срок за избиение детей

В Москве мужчина признан виновным в избиении малолетних детей своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа 2020 года в квартире жилого дома 1 квартала Капотни. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил годовалую малышку, а затем с силой кинул ее на кровать – девочка сильно ударилась о деревянный борт кровати. Подозреваемый попытался оказать ей первую медицинскую помощь. В это время к нему подошёл 3-х летний мальчик – старший сын сожительницы, мужчина ударил и его.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего») и ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, Александра Быстрицкая

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