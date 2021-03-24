«Как оскорбление религиозных чувств верующих»: СКР организовал проверку выставки на ВДНХ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин получил провести проверку в отношении организаторов выставки из человеческих тел и органов на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что в ряде СМИ высказываются негативные комментарии выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции.

Предполагается, что в рамках проверки «будут досконально изучены» все аспекты проведения мероприятия и дана правовая оценка целям, содержанию и назначению этой выставки.

Ранее депутат Госдумы Николай Земцов направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить законность проведения выставки человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела».

«Девочка потеряла сознание на выставке мёртвых человеческих тел «Мир тела». Отсутствие отечественного закона по биоэтике даёт возможность подобным «еврогастролёрам» устраивать выставки трупов как «арт объекты». Здесь, призывы к нравственности и уважению к телам умерших, бесполезны, нужно привлекать ответственности по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших!» – прокомментировал парламентарий ситуацию.

Стоит отметить, что в экспозиции представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные по методу немецкого доктора. Вся жидкость в трупе заменяется твердеющим полимером, что позволяет телу застыть в любой позе. Первая выставка Хагенса состоялась в Токио в 1995 году. С тех пор экспозиции в 35 странах мира посетили более 50 млн человек.

Москва, Александра Быстрицкая

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