«Повздорили...» СКР завершил расследование дела об убийстве грудного ребенка в новой Москве

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины, которая обвиняется в убийстве грудного ребенка (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении столичного главка ведомства.

Речь идет событиях 4 декабря 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского округа, где вблизи жилого дома было обнаружено тело грудного ребёнка с травмами, характерными при падении с высоты.

«В ходе следствия установлено, что знакомая семьи, находясь в гостях, пока мама вышла в другую комнату, взяла 3-х месячную девочку на руки и выбросила из окна 13 этажа. Во время проведения следственных действий обвиняемая сообщила, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребенка», – говорится в сообщении.

Как уточнили в СКР, в ходе допроса женщина сообщила, что у нее произошло обострение психического расстройства, однако выводы проведенной стационарной психолого- психиатрической экспертизы показали, что обвиняемая симулировала болезнь.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

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