Минфин РФ создал модель убийства российской экономики

В России развитию региональных экономик никто не способен помочь, если не изменить политику, которую проводит министерство финансов РФ. Такое мнение высказал руководитель научно-исследовательского объединения при РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Сергей Валентей на конференции в Совете Федерации «Актуальные подходы к совершенствованию стратегии социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации».

«Мне кажется, что не нужно особенно думать над тем, что делать. Стратегия пространственного развития в том виде, в котором она на сегодняшний день существует, она должна быть кардинальным образом переработана в направлении запуска региональных экономик силами, в первую очередь, субъектов федерации. И, второе, это невозможно без изменения модели межбюджетных отношений, которые работают уже несколько лет, и работают против инновационного развития экономики и укрепления единства экономического пространства, поскольку она работает против укрепления региональных экономик», – считает Валентей.

При этом эксперт привел статистику по регионам в сравнении с 2008 годом, подчеркнув, что особых изменений в системе управления нет. «Экономики субъектов РФ развиваются крайне неэффективно. Причина – это политика Минфина, ориентированная на выравнивание уровня доходов региональных экономик, а не на создание условий для запуска развития этих экономик», – констатировал он.

Среди последствий такой политики Валентей выделил то, что регионы не обладают собственной доходной базой, достаточной для развития. «А самое на сегодняшний день неприятное, что в регионах крупный бизнес является главным актором, по сути дела, совершенствования стратегии социально-экономического развития не только регионов, но и страны. Именно крупный бизнес, не руководство субъектов, не федеральный центр, а крупный бизнес определяет то, что нам делать, в какие игры играть. И недавняя колоссальная экологическая катастрофа, которая произошла в одном из регионов, доказательство этому», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.03.21

Приговор без суда: Госдума одобрила законопроект о «юридической расправе» в Интернете. / В Совфеде спрогнозировали сроки отмены ограничений из-за Covid-19. / «Повздорили...» СКР завершил расследование дела об убийстве грудного ребенка в новой Москве. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»